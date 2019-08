Audio: Klimapolitik – was tun?

WDR 5 Tagesgespräch. . 45:29 Min. . WDR 5.

Am Wochenende hat sich die Fridays-for-Future-Bewegung in Dortmund getroffen. Heute beginnt der Klimagipfel in der Schweiz. Und auch die Regierungsparteien setzen auf den Klimaschutz. Wie kann der gelingen? Moderation: Thomas Koch | audio