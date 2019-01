Audio: "It must schwing! – Die Blue Note Story“ - Eric Fiedler

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 08.01.2019 | Länge: 26:38 Min.

Alfred Lion und Francis Wolff fliehen vor dem Nazi-Regime in Deutschland und gründen vor 80 Jahren in New York ihr Platten-Label für Jazz-Musik. Eric Fiedler, Gast in der Redezeit, hat einen Film über die damaligen Macher gedreht. | audio