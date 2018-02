Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 08.02.2018 | Länge: 17:49 Min.

1.) Zufall oder Konzept - die neuen Köpfe der GroKo 2.) Der Koalitionsvertrag - wie bindend ist der Inhalt? 3.) Eskalation oder täglicher Wahnsinn - US-Angriff in Syrien 4.) Wildpinkler & Co. - die Schattenseite des Karnevals 5.) Countdown für Olympia - Stimmung am Tag davor Moderation: Marlis Schaum. | audio