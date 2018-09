Audio: Teilzeitgesetz im Bundestag: "Viel zu spät"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.09.2018 | Länge: 05:15 Min.

Bundesarbeitsminister Heil will sicherstellen, dass Arbeitnehmer nach Ende der Teilzeit wieder in den Job zurückkehren können. Doch sein Gesetzentwurf sei nur teilweise wirkungsvoll, so Arbeitszeitforscher Prof. Gerhard Bosch im Interview. | audio