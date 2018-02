Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Radke: "Grundschulempfehlung ist der falsche Weg"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 09.02.2018 | Länge: 05:31 Min.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführen. Ralf Radke, Vorsitzender der Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW, ist dagegen. Er zweifelt an der Aussagekraft dieser Empfehlungen. | audio