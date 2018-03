Audio: Rassismus in Italien

WDR 5 Politikum - Gespräch | 02.03.2018 | Länge: 06:20 Min.

Der Rechtspopulismus ist in Italien kurz vor den Parlamentswahlen so salonfähig wie nie. Die Rechten haben zwar überall in Europa Zulauf, sagt der Journalist Marco Politi. Italien war aber immer ein besonders weltoffenes Volk. | audio