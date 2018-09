Audio: Ex-Botschafter Klaus Scharioth im Gespräch mit Gisela Steinhauer

WDR 5 Tischgespräch | 05.09.2018 | Länge: 53:07 Min.

"We shall overcome", sang Klaus Scharioth, als er 1968 mit einem Freund durch die USA reiste. Einiges von der Kraft dieser Bürgerrechtshymne hat sich der gebürtige Es-sener bewahrt, als er in den diplomatischen Dienst eintrat. Ob sie geholfen hat, erzählt der 71-Jährige im Tischgespräch mit Gisela Steinhauer. - Moderation: Gisela Steinhauer | audio