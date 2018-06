Audio: Deutschtürken haben die Wahl

WDR 5 Morgenecho - Interview | 07.06.2018 | Länge: 05:04 Min.

1,4 Millionen Türken in Deutschland sind bei der Wahl in der Türkei am 24. Juni wahlberechtigt. Viele sehen die Abstimmung als Schicksalswahl. Für Staatspräsident Erdogan könnte es knapp werden, sagt WDR-Redakteurin Ayca Tolun. | audio