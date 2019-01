Die Grünen: Wie aufgestellt fürs Wahljahr 2019?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 08.01.2019 | 06:29 Min.

Der Bundesvorstand der Grünen will sich in Frankfurt an der Oder auf das Wahljahr 2019 vorbereiten. Es geht um die Europawahl - und die Wähler in Ostdeutschland. Wie ist die Partei aufgestellt? Fragen an Grünen-Politikerin Simone Peter.

