Die besten Kunstausstellungen in NRW

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:32 Min. . Verfügbar bis 19.12.2020. WDR 5.

Unsere Museums-Tipps für Weihnachten und das neue Jahr: Rembrandt in Köln, Beethoven in der Bundeskunsthalle oder Maschinen in Essen. Besondere Empfehlung von Kulturjournalistin Claudia Dichter: die große William Turner-Ausstellung in Münster.

