DGB NRW wählt neue Vorsitzende

Audio: Stadtgespräch aus Borchen: Proteste gegen Windenergie

WDR 5 Stadtgespräch | 07.12.2017 | Länge: 55:57 Min.

In immer mehr Dörfern in NRW fühlen sich Bewohner von Windrädern regelrecht umzingelt. Sie kritisieren, dass Windräder die Landschaft und Lebensqualität zerstören und gleichzeitig ihre Häuser an Wert verlieren. Im Kreis Paderborn, der Windrad-Hochburg in OWL, protestieren zahlreiche Menschen gegen den "Windkraft-Wahnsinn" und organisieren sich in Bürgerinitiativen. - Moderation: Judith Schulte-Loh | audio