Audio: Fotojournalistin Ulla Lohmann

WDR 5 Tischgespräch | 28.03.2018 | Länge: 51:54 Min.

"Es ist, als würde man in das offene Herz der Erde schauen". So beschreibt Ulla Lohmann den Blick in den Krater eines aktiven Vulkans. Schön und zugleich gefährlich, denn Pech und Schwefel-Dünste vergiften Luft und Wasser. - Moderation: Gisela Keuerleber | audio