Audio: Das Duale System als Sackgasse

WDR 5 Politikum - Gespräch | 14.01.2019 | Länge: 06:52 Min.

Das neue Verpackungsregister LUCID ist Teil des Verpackungsgesetzes, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Es verpflichtet Verpackungshersteller, Lizenzgebühren an das Duale System zu entrichten. Ökodesign-Experte Prof. Michael Braungart meint: Damit wird das falsche System "perfekt falsch optimiert." | audio