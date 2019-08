Audio: Der rechte Rand von Deutschland – Matthias Quent

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 27:44 Min. . WDR 5.

"Nicht die Rechtsradikalen sind am Zug, sondern wir Demokraten." Der Soziologe Matthias Quent fordert in der Redezeit mehr Engagement gegen extreme Rechte. Denn diese, sagt Quent, streben nicht nur in Ostdeutschland an die Macht. | audio