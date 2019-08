Audio: Bedrohter Speicher

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:47 Min. . WDR 5.

Die Brände im Amazonasgebiet greifen einen gigantischen CO2-Speicher an. Das Treibhausgas gelangt nun in die Atmosphäre. Was bedeutet das fürs Klima? Fragen an Wald-Experte Rico Fischer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. | audio