Audio: Goldmedaille der Medienbranche

WDR 5 Morgenecho - Interview | 17.04.2018 | Länge: 03:00 Min.

Der Pulitzer-Preis, die größte Auszeichnung für investigative Journalisten, ist am Montag (16. April) an der New Yorker Columbia-Universität verliehen worden. Auch Fotografen und Komponisten gehören zu den Preisträgern. | audio