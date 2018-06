Audio: Asyl - Widerstand gegen Merkel aus den eigenen Reihen

WDR 5 Morgenecho - Interview | 14.06.2018 | Länge: 05:12 Min.

Sollen Flüchtlinge schon an der Grenze abgewiesen werden? Diese Frage spaltet die Union. Die Bundeskanzlerin ist für offene Grenzen. Der Widerstand in den eigenen Reihen wird aber größer. So bei Christian von Stetten. | audio