Audio: Herbert Reul zur Amokfahrt: "Stück für Stück arbeiten"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 09.04.2018 | Länge: 06:40 Min.

"Der Mann wollte sich selber das Leben nehmen. Warum er das an dieser Stelle gemacht hat, warum er andere mit in den Tod gerissen hat, ist im Moment nicht beantwortbar", so NRW-Innenminister Herbert Reul. Er mahnt, nur über das zu reden, "was wir genau wissen". | audio