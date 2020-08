"Das Prinzip Söder hat einen Systemfehler hervorgebracht"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:53 Min. . Verfügbar bis 14.08.2021. WDR 5.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich in der Corona-Krise als der große Macher präsentiert. Nach der Test-Panne in Bayern habe seine "Rüstung Kratzer bekommen", sagt Journalist Roman Deininger. Jetzt sei er Krisenmanager in eigener Sache.

