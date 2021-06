Das bedeutet das Ende der Homeoffice-Pflicht

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:23 Min. . Verfügbar bis 29.06.2022. WDR 5.

Die Homeoffice-Pflicht endet. Nico Rau aus der WDR-Wirtschaftsredaktion erläutert, was das in der Praxis bedeutet - und welche Rolle die Corona-Arbeitsschutzverordnung weiterhin spielt. Denn diese bleibt mindestens bis September 2021 in Kraft.

