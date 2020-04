Covid-19 in New York: "Die Lage stabilisiert sich"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:36 Min. . Verfügbar bis 14.04.2021. WDR 5.

In den USA hat Covid-19 besonders die Menschen in New York City hart getroffen. "Die Beatmungsgeräte waren sehr, sehr knapp", so Nils Hennig, Intensivmediziner am New Yorker Mount-Sinai-Krankenhaus. Doch er sieht auch Entwicklungen, die Hoffnung machen.

Audio Download .