Corona-Risikogebiete: "Vorsicht walten lassen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:10 Min. . Verfügbar bis 25.09.2021. WDR 5.

Angesichts der wachsenden Zahl von Corona-Risikogebieten in der EU mahnt Erwin Rüddel (CDU), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Reisewillige zur Vorsicht: "Jeder sollte überlegen, ob er den Urlaub in Risikogebieten antreten will."

