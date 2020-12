Corona: "Ausgangssperren als allerletztes Mittel"

In Bayern will Ministerpräsident Söder die Corona-Maßnahmen verschärfen. "Auch in NRW müssen wir mehr tun als bisher", sagt Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionsvorsitzender im NRW-Landtag. Er wirbt für strengere Regeln an Silvester.

