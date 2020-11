Corona auf Intensivstationen: "Sind ausgereizt"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:09 Min. . Verfügbar bis 16.11.2021. WDR 5.

Bundesweit gibt es zu wenige Fachkräfte in der Intensivpflege. Das zeigt sich nun auch in der Betreuung von schwer erkrankten Corona-Patienten. Es wäre kaum noch möglich, wesentlich mehr Patienten zu betreuen, sagt Alexander Jorde, Intensivpfleger in Hannover.

