Audio: SS-Massaker in Italien: "Entschädigung wäre wichtig"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:09 Min. . WDR 5.

Am 12. August 1944 tötete die SS 560 Menschen in dem italienischen Dorf Sant'Anna di Stazzema. Lisa Paus (Die Grünen) findet, gerade in der unruhigen politischen Situation im heutigen Italien wäre die Entschädigung der Überlebenden eine wichtige Geste. | audio