Audio: Reden über die Rente

WDR 5 Morgenecho - Interview | 29.08.2018 | Länge: 04:57 Min.

Die SPD will bis 2040 das Rentenniveau garantieren - und sorgt so für Unruhe in der Koalition. Wird die Rente zum Wahlkampfthema? Interview mit Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin bei der bayerischen Landtagswahl. | audio