Audio: "Zu viele Emotionen in Debatte um Kohleausstieg"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.09.2018 | Länge: 05:29 Min.

Jörg Steinbach ist neuer Minister für Wirtschaft und Energie in Brandenburg, macht sich für den Braunkohle-Tagebau in der Lausitz stark und warnt vor einem überstürzten Kohleausstieg. Stattdessen sollte man in der Diskussion sachlich bleiben. | audio