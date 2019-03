Audio: Die Zukunft der EU braucht junge Menschen

Am Donnerstag (28.03.2019) haben die Europaminister der Länder in Dortmund getagt. Mit dabei waren erstmals Schüler von Europaschulen, wie Ian Durgeloh. Welche Themen treiben ihn und seine Mitschüler um? Was hat er den Politikern mit auf den Weg gegeben? | audio