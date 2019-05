Audio: "Fridays for Future fiel auf fruchtbaren Boden"

Mehrere Faktoren habe zum Erfolg von Fridays for Future geführt, so Soziologe Dieter Rucht. Die Demonstrierenden haben keine revolutionären Forderungen stellen müssen. Stattdessen hätten sie lediglich gesagt: "Tut das, was ihr versprochen habt." | audio