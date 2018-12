Audio: Was tut NRW für den Klimaschutz?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 11.12.2018 | Länge: 05:41 Min.

NRW tut sich schwer in Sachen Klimaschutz, eine Wende in Verkehrs- und Energiepolitik ist nicht in Sicht. Jeder in der Landesregierung setze sich für erneuerbare Energien ein, aber es müsse im Rahmen der Kosten sein, sagt NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. | audio