Audio: Italien: "Anti-Europastimmung sehr ausgeprägt"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:53 Min. . WDR 5.

Zum Auftakt der Europawahl nimmt AfD-Parteichef Jörg Meuthen an einem Treffen europäischer Rechtspopulisten in Mailand teil. Die Akteure strebten die Bildung einer großen rechten Fraktion im Europaparlament an, berichtet Jörg Seisselberg aus Rom. | audio