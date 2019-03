Audio: Brexit: "Die EU möchte endlich eine Lösung haben"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 21.03.2019 | Länge: 06:46 Min.

Theresa May möchte den Brexit bis zum 30. Juni aufschieben. Davor liegen die Europawahlen. "Wenn in Großbritannien keine Europawahlen stattfinden, sind alle Brücken verbrannt", sagt Daniel Gros, Leiter des Think Tanks "CEPS" in Brüssel. | audio