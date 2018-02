Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 2 Das Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 19.02.2018 | Länge: 14:16 Min.

1. Was ist dran am Ausrüstungsmangel bei der Bundeswehr? 2. Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden 3. Im Norden Syriens könnten sich die militärischen Bündnisse verschieben 4. Edeka legt sich mit Nestlé an und will bessere Einkaufskonditionen durchsetzen Moderation: wdr2. | audio