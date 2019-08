Audio: USA: "Trump ist alles, aber kein Rassist"

Kritiker geben US-Präsident Trump und seiner Rhetorik Mitschuld an rassistisch motivierten Massakern in Dayton und El Paso. "Extremisten hören nicht auf politische Botschaften", sagt Republikaner Ralph C. Freund. Trump kommentiere nur Missstände. | audio