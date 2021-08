"Brauchen Bundeswehr, die besser ausgerüstet ist als Taliban"

Die US-Evakuierungsmission in Afghanistan endet. "Wir können nicht mal unser eigenes Botschaftspersonal ausfliegen ohne die Amerikaner", sagt Politologe Josef Braml. "Da muss ein Weckruf her." Es brauche einen „starken europäischen Pfeiler“ in der NATO.

