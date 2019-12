Boris fast am Ziel: Brexit-Deal-Abstimmung im Unterhaus

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:15 Min. . Verfügbar bis 19.12.2020. WDR 5.

Boris Johnson will den Brexit nun so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Ende Januar soll der Austritt aus der EU vollzogen sein. Reicht die Zeit um alle komplexen Fragen zu klären? Fragen an den Journalisten Lucas Grahame.

Audio Download .