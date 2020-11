Bericht aus der Praxis: Corona auf den Intensivstationen

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:09 Min. . Verfügbar bis 16.11.2021. WDR 5.

Bundesweit gibt es zu wenig Fachkräfte in der Intensivpflege. Was bedeutet das in der Praxis angesichts steigender Infektionszahlen? Alexander Jorde arbeitet als Pfleger auf einer Intensivstation und betreut Covid-19 Patienten, die beatmet werden müssen.

