Belarus-Opposition: "Niemand kann uns stoppen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 08:08 Min. . Verfügbar bis 28.08.2021. WDR 5.

Die Proteste werden nicht aufhören, so Maria Kolesnikowa, Oppositionsführerin in Belarus, denn die Unzufriedenheit herrsche in allen Bevölkerungsschichten im ganzen Land. Zum ersten Mal in 26 Jahren fühlten sich die Belarussen vereint und innerlich frei.

