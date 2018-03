Audio: Schulze: "Wir brauchen innovative Lösungen"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 23.03.2018 | Länge: 06:15 Min.

Am Freitag (23.03.2018) hat Umweltministerin Svenja Schulze ihre Pläne im Parlament vorgestellt. Im Interview erklärt sie, dass das Thema saubere Luft ganz oben auf ihrer Liste steht und sie deshalb nun die Autobauer in die Verantwortung nehmen will. | audio