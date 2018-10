Audio: #ausgehetzt: "CSU hat Menschen nicht zugehört"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 15.10.2018 | Länge: 04:15 Min.

In München demonstrierten im Sommer Zehntausende gegen die Politik der CSU. Sie störten sich am Polizeigesetz und der Rhetorik der Partei. In Zukunft werden sie weiterhin auf die Straße gehen, sagt Heike Martin, Sprecherin von #ausgehetzt. | audio