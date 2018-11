Bayer: "Konzentrieren aufs Kerngeschäft"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 01.12.2018 | 04:25 Min.

Rund 12.000 Stellen will der Chemiekonzern Bayer streichen, viele davon am Standort Deutschland. Der Vorstand weist den Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme zurück. Was steckt also dahinter? Ein Gespräch mit WDR-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Landmesser.

