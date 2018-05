BAMF-Skandal: Die Folgen für NRW

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.05.2018 | 05:49 Min.

Unregelmäßigkeiten in Asylverfahren, schleppende Aufklärung im eigenen Haus: Noch ist in der BAMF-Affäre kein Ende in Sicht. Ein Interview mit Joachim Stamp, NRW-Minister für Integration und Flüchtlinge, über die Folgen der Ereignisse für NRW.

