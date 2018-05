Audio: WDR 2 Das Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 29.05.2018 | Länge: 20:09 Min.

1. 25 Jahre nach Solingen – Trauern und Mahnen - 2. 25 Jahre nach Solingen – was ist heute anders? - 3. Das BAMF und der Skandal – Fragen im Innenausschuss - 4. Ärger für Laschet – U-Ausschuss zum Fall Schulze-Föcking - 5. Besuch im täglichen Krieg – Steinmeier in der Ukraine 6. Yes, we can (better) ! – Starbucks schult gegen Rassismus Moderation: Schaum. | audio