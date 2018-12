Audio: Die Gelbwesten-Proteste - auch bei uns möglich?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 15.12.2018 | Länge: 04:50 Min.

Seit gut vier Wochen demonstrieren die so genannten Gelbwesten in Frankreich: für mehr staatliche Hilfen, gegen weitere Steuer-Erhöhungen. Wäre Ähnliches auch in Deutschland vorstellbar? Fragen an die Soziologin und Protestforscherin Sabrina Zajak. | audio