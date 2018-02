Audio: Syrien: "Von der Komplexität nicht abschrecken lassen"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.02.2018 | Länge: 04:50 Min.

Der Krieg in Syrien scheint außer Kontrolle. Frieden ist nicht in Sicht. Niels Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sieht das Problem in der fehlenden Einigkeit innerhalb Europas. Er fordert vollen Einsatz für einen diplomatischen Weg. | audio