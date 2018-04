Audio: Tierschutz: Große Diskrepanz in Deutschland

WDR 5 Morgenecho - Interview | 24.04.2018 | Länge: 05:12 Min.

Den Haustieren in Deutschland könnte es kaum besser gehen. Doch Tiere in der Forschung und Landwirtschaft leiden weiter. Ein internationaler Tierschutzgipfel in Wien soll nun die Politik zum Handeln bewegen, berichtet Detlef Reepen aus der WDR-Wissenschaftsredaktion. | audio