Audio: Emanzipiert unter Erdogan

WDR 5 Politikum - Gespräch | 20.06.2018 | Länge: 06:42 Min.

Einst waren viele türkische Frauen - vor allem in den Städten - kämpferisch und westlich orientiert. Heute, so die Psychologin und Publizistin Deniz Baspinar, kann man die politische Trennlinie in der Türkei vor allem an der Situation der Frauen festmachen. | audio