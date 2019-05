Audio: Wahlwiederholung in Istanbul: "kühlen Kopf bewahren"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:38 Min. . WDR 5.

Auf Antrag der AKP wird die Bügermeisterwahl in Istanbul wiederholt. "Das kommt auch bei den AKP-Wählern nicht gut an", sagt Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Deutschland. "Das, was da passiert, hat mit Demokratie wenig zu tun". | audio