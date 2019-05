Audio: Nach der Steuerschätzung: Was muss die Regierung tun?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:01 Min. . WDR 5.

Die fetten Jahre sind vorbei: Bund, Länder und Kommunen erhalten in den nächsten Jahren 124 Milliarden Euro weniger als veranschlagt. Was bedeutet das für die Regierung? Fragen an Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen. | audio