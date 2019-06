Audio: Das passiert mit unseren Retour-Päckchen

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:27 Min. . WDR 5.

Fast 500 Millionen Produkte schicken die Deutschen jedes Jahr an Onlinehändler zurück. Die wollen oder können Einiges davon nicht erneut verkaufen und so kommt es in den Müll. Ein Gespräch mit Johannes Zuber aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio